Interview von Kathrin Müller-Lancé

Manche sprechen schon von Fernsehgeschichte: Bis tief in die Nacht sendeten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Mittwochabend eine Reportage, die auf den Pflegemissstand in Deutschland aufmerksam machte. Mit dabei: Alexander Jorde, 24, Gesundheits- und Krankenpfleger aus Hildesheim. "Die Würde des Menschen fängt nicht beim Patienten an und hört beim Patienten auf", sagte er zum Beispiel in der Sendung, "die geht auch beim Personal weiter. Auch wir haben das Recht, würdig behandelt zu werden." Wenn er nicht gerade im Schichtdienst arbeitet, kämpft Jorde in den Medien, bei Plasberg, Lanz und Co. für seinen Berufsstand. Sogar mit der Bundeskanzlerin hat er schon diskutiert. Warum tut er sich das an? Ein Anruf.