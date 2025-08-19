Wenn man in diesen Tagen Zeitungen liest, Radio hört, sich auf den sozialen Medien umtut oder ganz altmodisch mal schaut, was so im linearen Fernsehen läuft, kann einem ganz schön mulmig zumute werden. So wenig Sommerloch war nie, überall Krieg, Hunger, Terror. Weit und breit keine Geschichten, wie sie sonst zu dieser Jahreszeit zu finden sind. Die Protagonisten des deutschen Sommers waren in der Vergangenheit Brillenkaiman Sammy, Merinoschaf Shrek, Schnappschildkröte Lotti oder Schwänin Petra, die sich einst auf dem Münsteraner Aasee in ein Tretboot verliebte. Nun begegnet man allerorten ernst blickenden Männern und Frauen, die Kriege beenden wollen oder eben auch nicht.
ProminenteWochenend und Sonnenschein
Lesezeit: 3 Min.
Der mediale Sommer von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hätte ausgesprochen unpolitisch sein können. Dann vergleicht sie ein rechtspopulistisches Portal mit einer linken Tageszeitung.
Ukraine:„Du hast keine Ahnung, was das heißt: Besatzer?“
Der ukrainische Blogger Wolodymir Solkin interviewt russische Kriegsgefangene und stellt die Gespräche ins Netz. Damit hat er ein Millionenpublikum gewonnen. Genfer Konventionen? Ach was.
Lesen Sie mehr zum Thema