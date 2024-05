Joe Chialo bei "Markus Lanz":Die Elefanten im Raum

Von Jörg Häntschel

Berlins Kultursenator Joe Chialo, ganz früher mal bei den Grünen, jetzt bei der CDU, wird schon als möglicher Kulturstaatsminister einer kommenden Regierung 8unter Führung der Union gehandelt. Doch bevor er am Donnerstagabend bei Lanz über die zweite Auflage seiner umstrittenen Antisemitismusklausel sprach und darüber, wie an den Universitäten, diesen "Orten des Denkens - ich meine: Cognito ergo sum!" -, "postkoloniales Denken" "tradiertes Denken" abgelöst habe, bediente sich der teils in Tansania aufgewachsene Senator selbst des Postkolonialismus - zur Verteidigung der Großwildjagd.