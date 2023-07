Von Josef Kelnberger

Joachim Gauck geht's gut, das ist schön zu hören. "Das Leben ist sommerlich", sagt er. Der vormalige Bundespräsident, 83 Jahre alt, hat gerade Urlaub gemacht, er kommt von der Ostsee. Markus Lanz hat Gauck ins Studio geholt, um mit ihm zu Beginn der politischen Sommerpause den Schaden zu begutachten, den das Berliner Personal in den vergangenen Monaten angerichtet hat. Angst, Frust, Radikalisierung in Deutschland, die AfD in Umfragen bei zwanzig Prozent. Was passiert da gerade, will Lanz von Gauck wissen, den er als "Lehrer der Demokratie" einführt. Ist die deutsche Demokratie in Gefahr?