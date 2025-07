Der ehemalige Bundespräsident und Markus Lanz rasen in schwindelerregendem Tempo durch das Weltgeschehen. Beim Thema Gaza ringt sich Gauck zu Kritik an Israel durch – und wird emotional.

Von Max Fluder

Als es um Israels Krieg im Gazastreifen geht, wird Joachim Gauck überraschend emotional. Der Altbundespräsident und ehemalige Pastor ist in der Talkshow von Markus Lanz zu Gast. Zwei Männer, und nur die beiden, die – in diesem Fall sogar wortwörtlich – über Gott und die Welt reden. Und dann geht es um Gaza. Um das Leid der Zivilbevölkerung in dem Küstengebiet und das Vorgehen der israelischen Regierung.