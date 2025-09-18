USA Warum Kimmels Absetzung ein Schlag gegen die Pressefreiheit ist 18. September 2025, 11:32 Uhr | Lesezeit: 4 Min.

Jimmy Kimmel führte im vergangenen Jahr durch die 96. Oscar-Verleihung in Hollywood. (Foto: KEVIN WINTER/Getty Images via AFP)

ABC nimmt die beliebte Late-Night-Show nach Äußerungen zur Kirk-Ermordung aus dem Programm. Es ist ein weiterer Sieg für den US-Präsidenten, der sich seine Kritiker nach und nach gefügig macht.

Von Peter Burghardt, Phoenix

