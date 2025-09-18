Am Mittwochabend hätte es wieder so weit sein sollen: „Jimmy Kimmel Live!“. Aus einem Studio in Los Angeles wäre bei ABC wie üblich feine Ironie über das Amerika von Donald Trump gelegt worden – ganz zum Amüsement von Zuschauern, die ansonsten gegenwärtig wenig zu lachen haben. Aber eine der besten Late-Night-Shows der USA fand nicht mehr statt. Abgesetzt.
USAWarum Kimmels Absetzung ein Schlag gegen die Pressefreiheit ist
ABC nimmt die beliebte Late-Night-Show nach Äußerungen zur Kirk-Ermordung aus dem Programm. Es ist ein weiterer Sieg für den US-Präsidenten, der sich seine Kritiker nach und nach gefügig macht.
Von Peter Burghardt, Phoenix
