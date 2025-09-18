Zum Hauptinhalt springen

USAWarum Kimmels Absetzung ein Schlag gegen die Pressefreiheit ist

Lesezeit: 4 Min.

Jimmy Kimmel führte im vergangenen Jahr durch die 96. Oscar-Verleihung in Hollywood.
Jimmy Kimmel führte im vergangenen Jahr durch die 96. Oscar-Verleihung in Hollywood. (Foto: KEVIN WINTER/Getty Images via AFP)

ABC nimmt die beliebte Late-Night-Show nach Äußerungen zur Kirk-Ermordung aus dem Programm. Es ist ein weiterer Sieg für den US-Präsidenten, der sich seine Kritiker nach und nach gefügig macht.

Von Peter Burghardt, Phoenix

Am Mittwochabend hätte es wieder so weit sein sollen: „Jimmy Kimmel Live!“. Aus einem Studio in Los Angeles wäre bei ABC wie üblich feine Ironie über das Amerika von Donald Trump gelegt worden – ganz zum Amüsement von Zuschauern, die ansonsten gegenwärtig wenig zu lachen haben. Aber eine der besten Late-Night-Shows der USA fand nicht mehr statt. Abgesetzt.

Zur SZ-Startseite

ARD
:Warum sich BR und NDR um Julia Ruhs streiten

Das Reportageformat „Klar“ wird trotz großer Kritik fortgesetzt. Doch der NDR trennt sich von der Moderatorin – und der BR hält an ihr fest. Über ein öffentlich-rechtliches Zerwürfnis.

SZ PlusVon Thore Rausch

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite