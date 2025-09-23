Vor einer Woche hatte der Disney-Sender ABC die legendäre Satire-Show gekippt – an diesem Dienstag ist sie schon wieder im Programm. Die Rolle rückwärts gilt als Triumph des Widerstands gegen den US-Präsidenten und seinen Feldzug gegen Kritiker.

Von Peter Burghardt, Sacramento

Am Dienstagabend wird ein Mann in Los Angeles auf eine Bühne zurückkehren, den Donald Trump dort eigentlich nicht mehr sehen will. Aus Hollywood zeigt ABC „Jimmy Kimmel Live!“, und es werden eine ganze Menge Menschen zuschauen. Man darf ohne Übertreibung behaupten, dass es sich um eines der spektakulärsten Comebacks der neueren Fernsehgeschichte handelt. Vor einer Woche war die Late-Night-Show des Satirikers verschwunden, nach mehr als 22 Jahren, weil sein Programm der US-Regierung missfiel. Jetzt ist Jimmy Kimmel schon wieder da.