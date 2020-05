Jerry Stiller im Jahr 2008 in New York. Der Schauspieler starb im Alter von 92 Jahren, wie seine Familie mitteilte.

Der US-amerikanische Schauspieler Jerry Stiller ist tot. Er starb im Alter von 92 Jahren.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Jerry Stiller wirkte in zahlreichen Kino- und Serienproduktionen mit und trat am Broadway auf. In den neunziger Jahren erreichte er mit Darstellungen in Seinfeld und King of Queens auch ein jüngeres Publikum. Er war der Vater des Schauspielers Ben Stiller.

Dieser schrieb auf Twitter, sein Vater sei ein wunderbarer Vater, Großvater und Ehemann gewesen. Er sei eines natürlichen Todes gestorben.

In Kürze mehr auf SZ.de.