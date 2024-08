Von Verena Mayer, Jana Stegemann

Das Interview, das Jérôme Boateng im Februar 2021 der Bild-Zeitung gegeben hatte, hat sein Sprecher jüngst als „Riesenfehler“ bezeichnet. Unter der Überschrift „Meine Ex wollte mich zerstören“ hatte Boateng in Europas meistgelesener Boulevardzeitung schwere Vorwürfe und Anschuldigungen gegen seine Ex-Freundin Kasia Lenhardt erhoben, sie unter anderem des Drogenmissbrauchs und Alkoholismus, der Lügen und Erpressung bezichtigt. Der Ex-Fußballnationalspieler und Weltmeister von 2014, so sein Sprecher, bedauere es und habe keine Absicht, seine Aussagen zu wiederholen.