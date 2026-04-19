Jens Spahn ist an diesem Abend in den Südosten Berlins gefahren, um einen abgeklärten Auftritt hinzulegen. So viel kann man dem Bundestags-Fraktionschef der Union unterstellen, nachdem er eine fast volle Stunde im Studio von Caren Miosga gesessen hat und in dieser Stunde nicht einmal im Ansatz aus der Ruhe zu bringen war. Drei Frauen versuchen es mit unterschiedlichen Taktiken. Die Moderatorin beginnt mit Fragen zum schlechten Stil der Regierung, die Journalistin Karina Mößbauer piesackt ihn mit Reformstau-Vorwürfen, und die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer mit einem Grundkurs in Marktwirtschaft.