Jeff Daniels in The Comey Rule

Jeff Daniels begibt sich in seinen Rollen gern tief hinein in die amerikanische Befindlichkeit. In "The Comey Rule" spielt er den ehemaligen FBI-Direktor James Comey - und will aufklären.

Von Jürgen Schmieder

Jeff Daniels sitzt in der Küche seines Hauses in Michigan, er schaut besorgt in die Kamera auf dem Tisch. "Die Leute müssen sich bei dieser Wahl entscheiden, in welchem Land sie leben wollen", sagt er und fügt hinzu: "Es geht um die Frage: 'Wollen wir eine Demokratie oder einen König?'"

Daniels, 65, ist in den vergangenen Jahren zum schlechten Gewissen der USA geworden. Es begann mit der Rolle als TV-Journalist in der Serie The Newsroom, in der ihm Erfinder Aaron Sorkin Sätze in den Mund schrieb, die das Selbstverständnis der Amerikaner ganz gewaltig erschütterten. Eine Studentin fragt darin während einer Podiumsdebatte, warum die USA das tollste Land auf der Welt seien. Die anderen Teilnehmer sagen Sachen wie "Freiheit" und "Chancen".

Der Blick von Daniels' Figur wechselt von besorgt zu wütend, dann legt er los: "Es ist nicht das tollste Land der Welt! Sie sagen wirklich, ohne eine Miene zu verziehen, dass Amerika so toll sei, weil wir die einzigen sind, die Freiheit haben? Von 207 souveränen Staaten auf der Welt herrscht in 180 Freiheit. Wir sind Siebter in Lesen und Schreiben, 22. in Naturwissenschaften, 49. in Lebenserwartung, 178. in Kinder-Sterblichkeit. Dritter beim Durchschnittseinkommen, Nummer vier in Sachen Export. Wir sind in nur drei Kategorien die Nummer eins der Welt: Anzahl der Inhaftierten pro Kopf. Anzahl der Erwachsenen, die an Engel glauben. Und bei den Rüstungsausgaben - wir geben mehr aus als die 25 nächsten Staaten gemeinsam." Das war ein linker Haken ans Kinn der amerikanischen Arroganz.

Es folgte das Engagement am Broadway, Daniels spielte Atticus Finch in einer modernisierten Form von To Kill a Mockingbird, die er im Gespräch mit der SZ einen "rechten Haken gegen Rassismus in diesem Land" nennt: "Es gibt diese systematische Benachteiligung nicht erst seit ein paar Jahren, sondern seit vier Jahrhunderten." In The Looming Tower verkörperte er einen Terroristenjäger, auf den aus bürokratischen Gründen niemand hören will und der deshalb die Anschläge vom 11. September 2001 nicht verhindern kann. Nun gibt er in dem zweiteiligen Film The Comey Rule den FBI-Direktor James Comey, der kurz vor der Wahl im Jahr 2016 zum meistgehassten Menschen der Vereinigten Staaten wurde.

Zur Erinnerung: Comey hatte im Juli 2016 unter Eid zunächst verkündet, dass der Umgang von Hillary Clinton mit dienstlichen E-Mails während ihrer Amtszeit als US-Außenministerin nicht weiter verfolgt würde. Elf Tage vor der Wahl jedoch sagte er, dass die Behörde die Ermittlungen wieder aufnehmen werde. Er wurde dafür von beiden politischen Lagern heftig kritisiert, und es heißt bis heute, dass sie Clintons Gegner Donald Trump erheblich geholfen habe. Später wurde Comey noch einmal bekannt, weil Trump, nun Präsident, von ihm Loyalität verlangt haben soll, wie Comey erklärte, obwohl das FBI unabhängig vom Weißen Haus sein soll. Ein paar Monate nach diesem Treffen - mittlerweile ermittelte das FBI wegen möglicher Einflussnahme Russlands auf die Wahl - wurde er von Trump entlassen.

"Bislang gab es nur eine Version der Geschichte, und das ist die von Trump, der sagt: 'Comey ist ein Lügner.' Comey wurde porträtiert als selbstgerechter FBI-Direktor, der scheinbar wild geworden war", sagt Daniels: "Nun wird eine andere Sicht der Dinge präsentiert. Man muss dem nicht zustimmen, was Comey getan hat; aber es ist eine Erklärung dafür, was er sich dabei gedacht hat. Es ist eine andere Sichtweise, und die Leute in diesem Land brauchen genau das: Sie müssen besser informiert sein als 2016."

Dass es bisher nur eine Version der Geschichte gab, ist nicht ganz richtig, denn der Zweiteiler basiert auf Comeys Buch "A Higher Loyalty". Es ist Daniels und den anderen grandiosen Schauspielern (wie Jonathan Banks und Holly Hunter) zu verdanken, dass Comey kein Heiligenschein aufgesetzt wird. Er wird als integrer Leiter der Behörde gezeichnet, aber auch als jemand, dessen Prinzipien und Rechthaberei so ziemlich jeden nerven - selbst seine Familie. Das kulminiert im ersten Teil, als Comey nach der Ankündigung, die Ermittlungen gegen Clinton wieder aufgenommen zu haben, daheim Frau und Kindern begegnet. Im Blick, den Daniels dieser Figur in dem Moment verleiht, stecken Scham und Sorge, aber auch Trotz und Stolz wegen des Glaubens, das am wenigsten Falsche getan zu haben - und damit die Hoffnung, dass schon alles gut werden würde.

Donald Trump ist in diesem ersten Teil nur als Schatten zu sehen, so wie in Der weiße Hai zunächst auch die eine Flosse gezeigt wird.

Daniels ist anzumerken, dass da nicht nur ein Schauspieler seinen Film vermarktet. Er kommt rüber wie einer, der bestens informiert ist und sich aufrichtig Sorgen macht, was aus diesem Land wird, sollte Trump noch einmal gewinnen: "Er besitzt die Fähigkeit, den Nachrichtenzyklus so zu manipulieren, dass man nicht mehr hinterherkommt. Worüber wir alles reden könnten, von Schweigegeld für Pornostars bis hin zum Schweigen über das Kopfgeld auf US-Soldaten. Er lenkt aber immer ab, ein Manöver nach dem anderen, und deshalb wirkt er wie Teflon."

Im Film spielt Brendan Gleeson den frisch gewählten Präsidenten, und er tut es grandios, weil er Trump nicht karikiert oder überzeichnet - sondern ihn als plump, paranoid, polternd porträtiert; eher Sopranos-Mafiaboss als ausgebuffter Apprentice-Geschäftsmann.

"Die Leute begreifen langsam, was die letzten vier Jahre bedeuten", sagt Daniels. "All jene, die für Trump gestimmt haben, weil sie hofften, dass es schon zehn Leute um ihn herum geben würde, die Schlimmeres verhindern würden, die merken nun: Diese zehn Leute sind weg."

Es ist spannend, wie Daniels über die Zustände in den USA spricht, und wie er immer wieder zu den Figuren wird, die er im Lauf seiner Karriere gespielt hat. Er hat ohnehin mal gesagt, dass er all die Charaktere gerne mal zum Abendessen einladen würde - also auch den legendären Harry Dunne aus der unvergessenen Komödie Dumm & Dümmer. Schon möglich, dass der einen interessanten Kommentar abgäbe zu dem, was gerade los ist - allerdings ist Trump mit Komik und Klamauk nicht wirklich zu greifen.

"The Comey Rule" auf Sky Atlantic