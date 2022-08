Interview von Julia Brader

1995 wurde Jasmin Wagner als Blümchen mit dem Song "Herz an Herz" plötzlich berühmt: schwingende Zöpfe, sehr gute Laune, wummernde Technobeats. Nachdem der Hype vorbei war, widmete sich Wagner, heute 42, dem Theater und moderierte einige TV-Formate, auch als "Blümchen" tritt sie noch auf. Von Herbst an wird sie zusammen mit Jochen Schropp die neue Sat-1-Nachmittagsshow "Volles Haus!" moderieren - live, mehrere Stunden am Tag. In der Show soll sie News präsentieren, Doku-Soaps zeigen, VIP-Geheimnisse ermitteln und Gäste empfangen. Klingt anstrengend, also mal bei Wagner nachgefragt.