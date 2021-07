Von Marlene Knobloch

Da, wo es für eine Pionierin aufhört, fängt es für die andere an. "Lebbe geht weider", sagt die blonde Frau mit Blumenstrauß in der Hand und Tränen in den Augen. Mit den legendären Worten eines Fußballtrainers verabschiedete sich Petra Gerster in ihrer letzten Sendung nach 30 Jahren als Moderatorin der Heute-Nachrichten. Damit schafft sie etwas, was bisher keiner Frau in den deutschen Hauptnachrichten gelang: Vor der Kamera bis zum gesetzlichen Ruhestand zu altern. Und wo es bei Petra Gerster der Abschied ist, der die Wende markiert, ist es bei ihrer Nachfolgerin die Begrüßung. Denn Jana Pareigis steht bald als erste schwarze Moderatorin in den Hauptnachrichten.