Axel-Springer-VerlagStichwort Tiefgarage

Lesezeit: 6 Min.

Jan Philipp Burgard beim Wirtschaftsgipfel der Welt im Januar 2025 in Berlin.
Jan Philipp Burgard beim Wirtschaftsgipfel der Welt im Januar 2025 in Berlin. (Foto: Imago/Eventpress Kochan)

Die „New York Times“ berichtet, der kürzlich zurückgetretene Chef der „Welt“ habe sich intern Fragen zu „unangemessenem Verhalten“ gegenüber Frauen stellen müssen. Was der Fall Jan Philipp Burgard über den vermeintlichen Kulturwandel im Springer-Verlag erzählt.

Von Aurelie von Blazekovic, Moritz Baumstieger, Sara Peschke und Thore Rausch

Mehr als 2000 Gäste, sieben Bars und Karaoke. Der Axel-Springer-Konzern hat für seine Weihnachtsfeier am 11. Dezember keine Mühen gescheut. In einem Instagram-Beitrag des Konzerns posieren Ulf Poschardt und Jan Philipp Burgard für Fotos, zu diesem Punkt Herausgeber beziehungsweise Chefredakteur der Welt. Wenige Wochen später tritt Burgard als Chefredakteur überraschend zurück. Er lege seine Funktionen „mit sofortiger Wirkung aus gesundheitlichen Gründen nieder“, hieß es in einer Pressemitteilung am vergangenen Mittwoch. Burgard selbst schrieb auf Linkedin von einem „schweren körperlichen Zwischenfall“ auf dem Heimflug aus einem Urlaub Anfang des Jahres. Im Anschluss hätten Ärzte ihm geraten, sich auf seine „Gesundheit zu konzentrieren“.

Medien
:„Tagesthemen“-Chef Helge Fuhst wechselt zu Axel Springer

Der Journalist folgt bei der „Welt“ auf Jan Philipp Burgard, der seine Funktion aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niederlegt.

