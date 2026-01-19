Mehr als 2000 Gäste, sieben Bars und Karaoke. Der Axel-Springer-Konzern hat für seine Weihnachtsfeier am 11. Dezember keine Mühen gescheut. In einem Instagram-Beitrag des Konzerns posieren Ulf Poschardt und Jan Philipp Burgard für Fotos, zu diesem Punkt Herausgeber beziehungsweise Chefredakteur der Welt. Wenige Wochen später tritt Burgard als Chefredakteur überraschend zurück. Er lege seine Funktionen „mit sofortiger Wirkung aus gesundheitlichen Gründen nieder“, hieß es in einer Pressemitteilung am vergangenen Mittwoch. Burgard selbst schrieb auf Linkedin von einem „schweren körperlichen Zwischenfall“ auf dem Heimflug aus einem Urlaub Anfang des Jahres. Im Anschluss hätten Ärzte ihm geraten, sich auf seine „Gesundheit zu konzentrieren“.