Früher verlas Jan Hofer in der „Tagesschau“ die Krisen dieser Welt. Nun ist er in etwas Bequemeres geschlüpft und verkauft Hausanzüge und Pyjamas bei HSE. Kann Glaubwürdigkeit die Seiten wechseln?

Die Ereignisse warfen ihre Schatten voraus an jenem Abend im Dezember. Sechs Jahre ist es her, da entledigte sich Jan Hofer am Ende der „Tagesschau“ mit großer Geste seiner Krawatte und legte sie neben sich auf den Tisch. Es war seine letzte Sendung als Sprecher, nach 35 Jahren. Eine Zäsur, auch modisch. Fortan schlüpfte er in etwas Bequemeres. Das Nachrichtenjournal „RTL direkt“ moderierte er dann mit zwei geöffneten Hemdknöpfen. Und nun, im Alter von 76 Jahren, ist Hofer in der Loungephase seines Lebens angekommen: Er verkauft Hausanzüge und Pyjamas bei HSE.