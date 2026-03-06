Deutsche Beamte und die Ironie, es ist ein Elend. Ein neues Beispiel kommt aus München: Der Kolumnist Jan Fleischhauer, früher Autor für den Spiegel und inzwischen für den Focus, hat sich gerade juristischen Ärger eingefangen, weil er es gewagt hat, den Nachwuchsverband der AfD aufs Korn zu nehmen. Der Vorwurf lautet: „Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“, Paragraf 86a des Strafgesetzbuchs.