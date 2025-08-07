Bei „Lass dich überwachen“ durchleuchtet Jan Böhmermann regelmäßig sein Publikum. Auch dieses Mal ist dabei wieder die vielleicht überraschendste Show des Jahres herausgekommen.

Von Johannes Korsche

Wie gut eine Idee für eine Fernseh-Show ist, zeigt sich ja daran, wie oft die Show in der Primetime gesendet wird, bevor man sie auf den Friedhof des Unterhaltungsfernsehens zu Grabe trägt. Nehmen wir mal die ZDF-Show „Das große Schlüpfen“, bei dem Johannes B. Kerner 2015 mit den Zuschauern live on air darauf wartete, dass Tiere aus Eiern schlüpfen: Ein Showkonzept, das derart brillant unterhalten hat, dass es exakt eine Ausgabe davon gab.