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FernsehenBöhmermann: Aus für „ZDF Magazin Royale“ war „allein meine eigene Entscheidung“

Jan Böhmermann steht im Anschluss an seine Late-Night-Show „ZDF Magazin Royale“ vor seiner Band, dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld .
Jan Böhmermann steht im Anschluss an seine Late-Night-Show „ZDF Magazin Royale“ vor seiner Band, dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld.
Rolf Vennenbernd/dpa
  • Jan Böhmermann erklärt, dass das Ende von „ZDF Magazin Royale" allein seine eigene Entscheidung gewesen sei.
  • ZDF-Intendant Norbert Himmler habe versucht, Böhmermann umzustimmen, doch der Satiriker hält den Schritt für richtig und möchte eine neue Sendung machen.
  • „ZDF Magazin Royale" ist am 18. Dezember letztmals zu sehen; das ZDF befindet sich nach eigenen Angaben in Gesprächen über ein mögliches neues Show-Konzept mit Böhmermann.
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Nachdem das ZDF kürzlich das Ende der Sendung angekündigt hatte, schildert der Satiriker im Podcast „Fest & Flauschig“ seine Sicht der Dinge.

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Jan Böhmermann hat erklärt, dass das Ende seiner Sendung „ZDF Magazin Royale“ allein seine eigene Entscheidung gewesen sei. Er habe dem ZDF mitgeteilt, dass er die Sendung gern auslaufen lassen würde, worauf die ZDF-Geschäftsleitung überrascht reagiert habe, sagte der Satiriker in dem Podcast „Fest & Flauschig“ mit Olli Schulz. „Die haben auch nicht genau gewusst, wohin mit ihren Händen und Gefühlen.“ Nachdem das ZDF kürzlich das Ende der Sendung nach mehr als sechs Jahren angekündigt hatte, gab es Spekulationen, wer sich genau von wem getrennt habe.

Intendant Norbert Himmler habe versucht, ihn umzustimmen, so Böhmermann. Er habe jedoch deutlich gemacht, dass er diesen Schritt für richtig halte. Seine Haltung sei die, dass die Sendung jetzt noch Spaß mache, er aber nicht wisse, ob das in zwei Jahren auch noch der Fall sein werde. „Und deswegen habe ich gedacht, nee, komm, weißt du was, ich möchte echt – ich bin 45, aber gefühlt 35 –, ich möchte gerne noch mal eine neue Sendung machen. Ganz einfach.“ Zu den Folgen für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagte Böhmermann: „Es ist natürlich eine herzzerreißende, viele Konsequenzen nach sich ziehende, furchtbare, auf vielen Ebenen für viele Menschen furchtbare Entscheidung von mir. Eine sehr einsame Entscheidung.“

„ZDF Magazin Royale“ soll am 18. Dezember zum letzten Mal zu sehen sein. Aus dem Sender hieß es, man befinde sich „aktuell in guten Gesprächen mit Jan Böhmermann zu einem möglichen neuen Show-Konzept“.

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