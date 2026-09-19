Es hatte sich angedeutet. Nun ist Schluss mit dem „ZDF Magazin Royale“. Wer trennt sich hier von wem? Und warum? Gestartet 2013 als „Neo Magazin“, später knapp fünf Jahre als „Neo Magazin Royale“ auf ZDFneo, kam die Sendung 2020 ins Hauptprogramm des ZDF. Am 18. Dezember soll die letzte Ausgabe laufen.
FernsehenWar doch nur Spaß, oder?
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Jan Böhmermann macht Schluss mit dem „ZDF Magazin Royale“. Eine einmalige Sendung im deutschen Fernsehen – und eine, die ihrem eigenen Anspruch nur selten gerecht werden konnte.
Von Thore Rausch
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