Wie gut eine Idee für eine Fernseh-Show ist, zeigt sich ja daran, wie oft die Show in der Primetime gesendet wird, bevor man sie auf den Friedhof des Unterhaltungsfernsehens zu Grabe trägt. Nehmen wir mal die ZDF-Show „Das große Schlüpfen“, bei dem Johannes B. Kerner 2015 mit den Zuschauern live on air darauf wartete, dass Tiere aus Eiern schlüpfen: Ein Showkonzept, das derart brillant unterhalten hat, dass es exakt eine Ausgabe davon gab.
Bei „Lass dich überwachen“ durchleuchtet Jan Böhmermann regelmäßig sein Publikum. Dieses Mal ist dabei die vielleicht überraschendste Show des Jahres herausgekommen.
Von Johannes Korsche
Jan Böhmermann:Zeig dich, Wirklichkeit
Jan Böhmermann begibt sich für eine ZDF-Doku auf die Suche nach dem echten Leben - und fährt dafür 600 Kilometer auf einem E-Roller durch Deutschland. Findet er dabei wirklich etwas von Bedeutung? Wir haben ihn ein Stück begleitet: auf der Suche nach dem echten Leben.
