Von Cornelius Pollmer

Nach der Krönung ist vor dem Eurovision Song Contest und dazwischen ist ja auch noch was - nämlich das "ZDF Magazin Royale" an diesem Freitag. "Wir können, nein, wir müssen noch so viel lernen von Großbritannien - und heute fangen wir endlich damit an", formuliert Jan Böhmermann gleich zu Beginn der Sendung das Mission Statement. Und dann wird es zügig und sehr absichtlich so doof wie lange nicht. Wirklich "außer Ränd und Bänd wie man hier sagt" seien die Briten. Der neue König? Eines der "wurstfingrigen Endprodukte Jahrhunderte währender Inzucht" oder auf Englisch: Duke Sausage Hands of Inbreed Castle.