Der Intendant des ZDF Norbert Himmler hat sich in einem Interview mit der Zeit teils kritisch zum „ZDF Magazin Royale“ und Jan Böhmermanns Moderationsrolle geäußert. Die Satiresendung, die im Dezember zum letzten Mal ausgestrahlt wird, sei „vielleicht am Ende zu fanatisch geworden“, so Himmler. Zwar habe Böhmermann die Sendung aus Eigeninitiative beendet. Doch Himmler räumt ein, das ZDF habe mit Böhmermann über die Formatentwicklung und seine Rolle „intensiv diskutiert“. Den Beteiligten sei nicht verborgen geblieben, „was seine Sendung in den letzten Jahren im Guten wie im Schlechten ausgelöst hat“.