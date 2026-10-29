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ZDFWer hat mit wem Schluss gemacht?

Lesezeit: 2 Min.

Jan Böhmermann (l.) beendete das „ZDF Magazin Royale“ aus Eigeninitiative. Nun hat ZDF-Intendant in einem Interview gesagt, die Sendung sei  „vielleicht am Ende zu fanatisch geworden“.
Jan Böhmermann (l.) beendete das „ZDF Magazin Royale“ aus Eigeninitiative. Nun hat ZDF-Intendant in einem Interview gesagt, die Sendung sei  „vielleicht am Ende zu fanatisch geworden“.
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Nach dem Ende des „ZDF Magazin Royale“  äußert sich ZDF-Intendant Norbert Himmler kritisch zur Moderationsrolle von Jan Böhmermann – und nährt die Spekulationen um Auseinandersetzungen, die dem Aus vorangingen.

Von Lisa Torjuul

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Der Intendant des ZDF Norbert Himmler hat sich in einem Interview mit der Zeit teils kritisch zum „ZDF Magazin Royale“ und Jan Böhmermanns Moderationsrolle geäußert. Die Satiresendung, die im Dezember zum letzten Mal ausgestrahlt wird, sei „vielleicht am Ende zu fanatisch geworden“, so Himmler. Zwar habe Böhmermann die Sendung aus Eigeninitiative beendet. Doch Himmler räumt ein, das ZDF habe mit Böhmermann über die Formatentwicklung und seine Rolle „intensiv diskutiert“. Den Beteiligten sei nicht verborgen geblieben, „was seine Sendung in den letzten Jahren im Guten wie im Schlechten ausgelöst hat“.

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