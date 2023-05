"Allemagne Zero Points" von Jan Böhmermann

Von Jakob Biazza

Dann heute also mal wieder Deutschland-Vermessung. Letztlich unerschöpfliches Thema und gerade steht auch noch der Eurovision Song Contest (ESC) an, das eröffnet weitere Räume. Der ESC und Deutschland, das ist ja eine Geschichte, bei der auch die angeblich Progressiven plötzlich das "Wir" auspacken - ironisch eine Zeit lang, aber irgendwann ist etwas schiefgelaufen und aus der Ironie wurde erst Vertrautheit und dann womöglich so etwas wie Liebe. Jedenfalls: Der deutsche Teil der Welt hält den ESC seit einigen Jahren wieder für ein Ereignis von womöglich sogar nationaler Bedeutung.