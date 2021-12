Jahresrückblick bei RTL:Menschen, Bilder, Mutationen

Von Holger Gertz

Im Rückblick betrachtet ist 2021 schon jetzt das Jahr der Rückkehrer. Abba, Wetten...dass, TV Total, der Zonk. So gesehen ist es ein Ereignis, wenn einer sich zur Abwechslung mal verabschiedet statt zurückzukommen. Günther Jauch also am Sonntagabend im Jahr der Rückkehrerinnen und Widergänger als antizyklischer Gegenentwurf zu allen, die nicht loslassen können oder wollen oder dürfen. Nach 25 Jahren zum letzten Mal "Menschen, Bilder, Emotionen" bei RTL, das zum zweiten Mal hintereinander mit dem Titel "Menschen, Bilder, Mutationen" angemessener eingeordnet gewesen wäre. Aber Corona kam später, jedenfalls in dieser Sendung.

Stattdessen, dem Anlass angemessen: erstmal ein sehr sehr ausführlicher Rückblick auf Jauchs Leben, Werk und Wirkung, gestaltet unter Mithilfe des im Studio anwesenden alten Freundes Thomas Gottschalk und des jungen ZDF-Kinderreporters Alexander, der im Sommer den AfD-Vordenker Tino Chrupalla nach seinem Lieblingsgedicht gefragt hatte. Aber der hatte natürlich keins gewusst. Ein Höhepunkt des Jahres, dessen trostvolle Momente dünn geschüttelt waren. Was man auch daran merkte, dass zum Jahresabschluss 2021 der Altfußballer Lukas Podolski auf einmal im Studio saß, der mit Jauch über eine Autogrammkarte sprach, auf der er "Lukas Podilski" genannt wird, was ja sicher bemerkenswert ist, aber in dem Sinn noch keine Sensation. Jedenfalls keine wie die leider im Schnelldurchlauf versteckte Meldung: Im Zoo von Wladiwistock hat eine Katze acht verwaiste Igelbabys adoptiert.

Allmählich allerdings wurde das Muster sichtbar: Man blickt aufs aktuelle Krisenjahr zurück, in dem man auf die letzten 25 Jahre zurückblickt, da geht das aktuelle Krisenjahr dann etwas unter.

Bushido war da und sagte, er sei sehr prädestiniert, meinte aber womöglich privilegiert. Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev war da und sprach über Protestanten, meinte aber womöglich Protestierende. Boris Becker war da und sagte, was er in jedem der vergangenen 25 Jahre hätte sagen können: "Tennis ist ein sehr psychologisches Spiel." Der deutsche Nobelpreisträger Benjamin List präsentierte, simultan zu Jauch, einen Handstand, die Journalistin Theresa Breuer berichtete von ihrer bemerkenswerten Luftbrücke, mit der sie 1000 Menschen aus Afghanistan gerettet hat, dass 2021 an die Taliban zurückgefallen ist. Aber, auch das merkt an beim Betrachten eines Rückblicks: am Ende dominiert auch in einem selbst die Frage nach Corona. Wann ist es vorbei, und welche Trümmerlandschaft wird es hinterlassen? So gesehen hatte der Auftritt von Wolfgang Schäuble seinen Wert, der flunkerte: "Ich glaube, dass man Wahlen auch dann gewinnt, wenn man den Menschen vor den Wahlen etwas zumutet." Er weiß, dass das nicht stimmt, wird sich aber Wahlen kaum noch stellen. Nicht mehr antreten müssen kann auch schön sein, Gastgeber Jauch wird's ihm nachfühlen können.

Vielleicht passiert ja noch was bemerkenswertes bis zum Jahreswechsel

Am Ende wie immer das merkwürdige Gefühl, dass der Jahresrückblick noch vor Nikolaus zu früh kommt, weil das Jahr noch gut drei Wochen hat, in denen es alles Mögliche anrichten kann. Der Tsunami fiel 2004 am zweiten Weihnachtstag über die asiatischen Küstengebiete her, das Diktatorenpaar Ceaușescu wurde 1989 am ersten Weihnachtstag hingerichtet. Diese und viele andere das Weltgeschehen prägende Ereignisse entzogen sich der Betrachtung in den Jahresrückblicken, weil die Planer in den Redaktionen das Jahresende immer ein paar Wochen vorverlegen, aus technischen Gründen natürlich. Und weil der Mensch insgeheim daran glaubt, dem Weltgeist mal die Uhr aus der Hand nehmen zu können, um daran zu drehen. Womit er sich natürlich mal wieder überschätzt.

Was also bleibt, am Ende des letzten Jahresrückblicks mit Günther Jauch: noch ein paar Wochen auf das Ende des Krisenjahres zu warten. Wenn's doch nur schon um wär.