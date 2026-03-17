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Burda-Verlag„Zu dieser Zeit in keiner Weise bewusst“

Lesezeit: 9 Min.

Collage: sted/SZ, Fotos: imago, dpa

Der Jungverleger Jacob Burda ist Erbe des Medienkonzerns Hubert Burda Media. Unternehmerischen und finanziellen Spielraum gewann er allerdings durch Investments, bei denen anfangs auch Jeffrey Epstein eine Rolle spielte.

Von Hans-Jürgen Jakobs

Wenn sich der Verlagserbe Jacob Burda, 35, mit seinem Vater unterhält, geht es oft darum, einen „geglückten Tag“ zu haben. Dann thematisiert er mit Medienpatron Hubert Burda, 86, wie sehr das Schreiben eines Gedichts, das Malen eines Bildes oder das Voranbringen eines Geschäfts das Tagwerk bereichere. Man weiß das so genau, weil der Junior darüber sehr offen auf einem Jahrestreffen der von ihm mitgegründeten Künstlerstiftung „Alpine Fellowship“ gesprochen hat.

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