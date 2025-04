Von Leon Frei

Meistens geht es darum, was wahr ist. Oder was als wahr angenommen wird. Die Menschen nehmen an, dass es keine Zauberer gibt. Und liegen damit falsch. Die Zauberer nehmen an, dass der Oberbösewicht Voldemort tot ist. Und liegen damit ebenfalls falsch. Harry Potter, Protagonist der meistverkauften Buchreihe aller Zeiten, erlebt die Rückkehr des dunklen Lords live mit. Aber als er die Wahrheit sagen will, glaubt ihm keiner. Das magische Establishment leugnet die Rückkehr Voldemorts und schickt sich an, Harry zu diskreditieren. Presse und Regierung arbeiten zusammen und unterdrücken die, die ihre Lügengeschichten nicht teilen wollen.