Von Marc Beise

Am Ende war es dann doch eine Schlager-Hitparade klassischen Stils, mit einer ausgelassen-glücklichen Siegerin namens Angelina Mango. Die 22-Jährige hatte sich mit bewegenden Auftritten die Sympathie des Publikums im Teatro Ariston in Sanremo erobert, als erste Gewinnerin seit zehn Jahren, und fährt nun im Mai als italienische Kandidatin zum Eurovision Song Contest (ESC) ins schwedische Malmö. Um 2.28 Uhr am Sonntagmorgen war das, als sich nach fünf aufeinanderfolgenden ultralangen Fernsehabenden das "Festival della Canzone Italiana" seinem Ende zuneigte.