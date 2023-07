Warum so viele gute Journalisten ihre Sendeplätze bei Italiens Rai verlieren oder den Sender freiwillig verlassen.

Von Marc Beise

Elly Schlein und Giorgia Meloni haben wenig gemeinsam, was ihre politischen Überzeugungen und ihren Lebenswandel angeht, das kann man schon an ihrer jeweiligen Jobbeschreibung erkennen. Die eine ist Vorsitzende der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia (FdI), die andere Chefin des sozialdemokratischen Partito Democratico (PD). Gemeinsam ist beiden allerdings, dass sie junge Frauen sind, die es in einem bisher von älteren bis alten Männern dominierten Umfeld bis ganz nach oben geschafft haben.