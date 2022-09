Unterwegs mit Journalisten, die über etwas berichten, das nur in ihrem Land ein großes Ding ist. In dieser Folge: Der Geheimdienstexperte aus Israel.

Von Peter Münch, Tel Aviv

Das Mobiltelefon steht nie still. Anrufe, Mitteilungen, immer dieses Vibrieren. Yossi Melman wirft im Café, das er als Treffpunkt vorgeschlagen hat, viele schnelle Blicke aufs Display: Was kann warten, was ist dringend? Die Zeiten sind mal wieder angespannt. Israels Feinde schlafen nie, Israels Abwehr ist immer auf der Hut, und Yossi Melman muss all das im Blick behalten, aufspüren, einordnen. Was im Dunkeln liegt, bringt er ans Licht.