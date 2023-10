Von Joshua Beer

Als Randnotiz lässt sich nach dieser Sendung festhalten: "Flächenbrand" ist das derzeit am stärksten überdehnte deutsche Sprachbild, das dieser grauenvolle Krieg im Nahen Osten bislang hervorgebracht hat. Anne Will will ständig wissen, ob denn jetzt ein Flächenbrand in der Region drohe und wer Interesse an so einem Flächenbrand habe. Iran "zündelt", heißt es dann. Und Ex-BND-Mann Gerhard Conrad sagt, Flächenbrände umfassten ja auch Schwelbrände, "Moorbrände, wenn Sie so wollen". Wo kommen denn jetzt Moore her in Nahost?