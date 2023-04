Von Aurelie von Blazekovic

Die Liste der Medienrechtler in Deutschland ist nicht sehr lang, wenn es Streit gibt in Verlagshäusern und Presselandschaft landet der oft bei den immer gleichen Kanzleien in Berlin-Mitte, Hamburg und München. Doch dass zwei Seiten eines Konflikts von ein und derselben Kanzlei betreut werden, ist mindestens eine Steigerung dieser presserechtlichen Konzentrierung, und die kann man derzeit im Spektakel um den Springer-Konzern miterleben.