IranDie Doku, die die Menschen in Iran auf die Straße brachte

Lesezeit: 5 Min.

Beim Filmfestival in Cannes 2022 trug Taraneh Alidoosti noch einen Schleier aus schwarzer Spitze - doch selbst solch eine eher symbolische Verhüllung des Kopfhaares will die Schauspielerin nun nicht mehr mitmachen.
Beim Filmfestival in Cannes 2022 trug Taraneh Alidoosti noch einen Schleier aus schwarzer Spitze - doch selbst solch eine eher symbolische Verhüllung des Kopfhaares will die Schauspielerin nun nicht mehr mitmachen. (Foto: LOIC VENANCE/AFP)

In der BBC verkündete Schauspielerin Taraneh Alidoosti, nie wieder Schleier tragen zu wollen – der Film wird millionenfach gesehen und mobilisiert den Widerstand. Auch, weil die Medien des Regimes vor Wut schäumen.

Gastbeitrag von Katajun Amirpur

Sie ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen Irans und vermutlich zurzeit die beliebteste: aus schauspielerischen ebenso wie politischen Gründen. Und jetzt hat eine BBC-Dokumentation über Taraneh Alidoosti wohl auch ihren Anteil daran gehabt, die Menschen erneut für einen Aufstand gegen das Regime der Islamischen Republik zu mobilisieren. Sie habe an den Geist der Bewegung von 2022 erinnert.

