Sie ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen Irans und vermutlich zurzeit die beliebteste: aus schauspielerischen ebenso wie politischen Gründen. Und jetzt hat eine BBC-Dokumentation über Taraneh Alidoosti wohl auch ihren Anteil daran gehabt, die Menschen erneut für einen Aufstand gegen das Regime der Islamischen Republik zu mobilisieren. Sie habe an den Geist der Bewegung von 2022 erinnert.