Sie ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen Irans und vermutlich zurzeit die beliebteste: aus schauspielerischen ebenso wie politischen Gründen. Und jetzt hat eine BBC-Dokumentation über Taraneh Alidoosti wohl auch ihren Anteil daran gehabt, die Menschen erneut für einen Aufstand gegen das Regime der Islamischen Republik zu mobilisieren. Sie habe an den Geist der Bewegung von 2022 erinnert.
In der BBC verkündete Schauspielerin Taraneh Alidoosti, nie wieder Schleier tragen zu wollen – der Film wird millionenfach gesehen und mobilisiert den Widerstand. Auch, weil die Medien des Regimes vor Wut schäumen.
Gastbeitrag von Katajun Amirpur
Der iranische Filmemacher Jafar Panahi hat in seiner Heimat Berufsverbot. Während es in Teheran wieder schwere Unruhen gibt, kommt sein neuer Film „Ein einfacher Unfall“ in die Kinos. Eine Begegnung mit einem, der trotzdem in sein Land zurückkehren will.
