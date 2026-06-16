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Fußball-WMUnd sie spielen doch

Lesezeit: 3 Min.

Der Iraner Mohammad Mohebi (vorne) jubelt nach seinem Ausgleich zum 2:2 gegen Neuseeland gemeinsam mit einem Mitspieler.
Der Iraner Mohammad Mohebi (vorne) jubelt nach seinem Ausgleich zum 2:2 gegen Neuseeland gemeinsam mit einem Mitspieler. Mark J. Terrill/AP/dpa

Bei der Übertragung der Partie Iran gegen Neuseeland verzichtet das ZDF auf jegliches Geplänkel. Und konzentriert sich stattdessen auf das Wesentliche: den Fußball und die Politik.

Von Stefan Fischer

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Es ging, und das stand nicht zwingend zu erwarten, bei der Übertragung der WM-Partie Iran gegen Neuseeland tatsächlich um: Fußball. Und das auf eine so überraschend wie angenehm pure Art. Man kann sich ja kaum noch daran erinnern, dass es das früher tatsächlich einmal gegeben hat: Anpfiff, ein nüchterner Kommentar, Abpfiff, fertig.

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