Bei der Übertragung der Partie Iran gegen Neuseeland verzichtet das ZDF auf jegliches Geplänkel. Und konzentriert sich stattdessen auf das Wesentliche: den Fußball und die Politik.

Es ging, und das stand nicht zwingend zu erwarten, bei der Übertragung der WM-Partie Iran gegen Neuseeland tatsächlich um: Fußball. Und das auf eine so überraschend wie angenehm pure Art. Man kann sich ja kaum noch daran erinnern, dass es das früher tatsächlich einmal gegeben hat: Anpfiff, ein nüchterner Kommentar, Abpfiff, fertig.