Seit ein paar Tagen blockiert Ankara Instagram, Präsident Erdoğan redet von „digitalem Faschismus“. Doch soziale Medien sind enorm wichtig in dem Land.

Von Raphael Geiger

Die türkische Instagram-Sperre war ein paar Stunden alt, da meldete sich der Istanbuler Oberbürgermeister mit einem Video zu Wort. Auf Instagram. Womit Ekrem İmamoğlu, ein Mann der Opposition, schon mal bewiesen hatte, was er gleich anfangs sagte, nämlich, dass diese Sperre nicht nur ein „Eingriff in die Freiheit“ sei, sondern auch „banal und sinnlos“. Wer, bitte, sollte in diesem Land nicht wissen, wie man sie umgeht?