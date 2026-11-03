Er lässt sich Zeit. Entscheidet sich gegen Aufregung und Geschwindigkeit, zwischen Clips, die in Sekunden um die Aufmerksamkeit kämpfen: Der Künstler Phili, der seinen bürgerlichen Namen nicht nennen will, druckt den kompletten „Faust I“ von Goethe mit einzelnen Buchstaben-Stempeln auf kleine Tonplatten, brennt und glasiert sie. Unter dem Nutzernamen @this_is_phili teilt er akribisch seine Arbeit, seit der 200. Tonplatte täglich mit insgesamt fast 100 000 Followern. Pro Tonplatte ein Video, auf Instagram sind es inzwischen über 500.

Philis ruhige, prägnante Stimme im echten Leben zu hören, ist kurz ungewohnt, in seinen Videos begleitet sie den Entstehungsprozess jeder Platte: „Hi, ich bin Phili und noch X Tage, dann habe ich den gesamten Text von Goethes ,Faust I‘ auf Ton gedruckt“, so beginnt auch wieder das gerade entstandene Video. Warum das funktioniert, kann Phili selbst nur vermuten, das „Faust“-Publikum habe es schon gegeben, bevor er die erste Platte brannte: „Alle Deutschlehrer der Welt folgen mir, und alle Literaturstudenten.“

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Am Tag des offenen Denkmals im September kann man Phili in Knittlingen in Baden-Württemberg in einer der kleinen Gassen zwischen den Fachwerkhäusern beim Drucken und Filmen zuschauen, er sitzt direkt vor dem „Faust“-Archiv am Kirchplatz. Die Stadt nennt sich seit einigen Jahren „Faust“-Stadt, denn in Knittlingen soll der historische Faust gelebt haben, Vorbild für Goethes Figur.

„Mein armer Kopf ist mir verrückt, mein armer Sinn ist mir zerstückt.“

Menschen treten an Phili heran, der bedächtig Buchstabe um Buchstabe in den Ton drückt – mit 80 Jahre alten Archiv-Stempeln und seinem eigenen Farbsystem, erzählt er: R ist dunkelblau, E gelb, das grau-weiß gestreifte X braucht er eigentlich nie. Aus „Gretchens Stube“ druckt er gerade die Passage, in der Gretchen von Faust schwärmt. Besucher sagen Stellen auf, die sie in der Schule auswendig lernen mussten, eine ältere Frau zitiert eine Zeile aus der heutigen Passage: „Mein armer Kopf ist mir verrückt, mein armer Sinn ist mir zerstückt.“ Andere wünschen sich Zitate, die sie in Ton verewigt sehen wollen.

Im April soll das komplette Werk abgedruckt, glasiert und gebrannt sein – auf insgesamt 750 Tonplatten. Cara Hofmann

In der Langsamkeit sieht Phili einen Gegenentwurf zu der auf Schnelligkeit ausgelegten Logik der Plattformen. Für ihn ist das Drucken wie eine Meditation: „Ich widme mich einer Sache in Ruhe, muss nichts optimieren oder perfekt machen. Die Zeilen sind mal schief, oder ein P verrutscht. Das unterbricht etwas auf dem Feed der Leute, es folgt ein Moment von Ruhe: ‚Da ist wieder dieser Typ, den hab ich schon vor sechs Monaten gesehen, und der ist immer noch dran.‘“ Seine Follower bestätigen ihm, wie beruhigend er wirkt.

Ihm geht es einerseits um das Überdauern seines Werkes. Er habe manchmal ein inneres Bild, sagt er: wie er einzelne Steinchen übereinanderstapelt, bis irgendwann ein gigantisches Haus entstanden ist, ein Schloss. „Ganz langsam entsteht hier etwas Großes, das für die Ewigkeit ist“, sagt er. Das Material soll Jahrhunderte überdauern – aber die Sichtbarkeit dieser Anstrengung verdankt er dem flüchtigsten Medium unserer Zeit.

Inzwischen steckt in den Beiträgen mehr Zeit als im Brennen und Drucken selbst – anderthalb bis zwei Stunden pro Video. „Du kannst so viel Kunst machen, wie du möchtest, in deinem Kämmerlein, aber dann macht die Welt damit nichts.“

„Da hat sich ein Mensch reinverewigt in diesen Ton. Und wenn der hält, dann kannst du das in 5000 Jahren noch lesen.“

Social Media ist für ihn ein Werkzeug, um Bekanntheit zu erreichen, die Kunst zugänglicher zu machen und am Ende zu verkaufen. Denn ja, natürlich spielt Geld eine Rolle in einem Künstlerleben. Um sich den Spaß zu bewahren, filmt er nur die letzte Zeile jeder Platte, also die letzten 20 der 90 Minuten, die eine komplette Platte braucht. Im Kern sei er Künstler und nicht Content Creator.

In kurzen Videos können Philis Follower täglich seine Arbeit verfolgen, pro Tonplatte entsteht ein Film. Cara Hofmann

Eigentlich hat Phili, der ursprünglich aus Hamburg kommt, Schauspiel studiert, Musik gemacht, gemalt, einiges davon teilt er auch auf Social Media. Aber richtig Erfolg hat er erst mit den Tonplatten. Seine Leidenschaft für Ton entdeckte er 2018 bei einem Bildhauer, wo er begann, auf dem Material Tagebuch zu schreiben. Was ihm daran gefällt, macht auch seine „Faust“-Platten so wiedererkennbar: das Unperfekte, leicht Schiefe, Handgemachte. Und die Unvergänglichkeit: „Da hat sich ein Mensch reinverewigt in diesen Ton. Und wenn der hält, wenn kein Bagger drüberfährt, dann kannst du in 5000 Jahren noch lesen, was da aus meiner Seele rausgestolpert ist.“

Hinter dem Projekt steckt für Phili eine persönliche Geschichte, die er auch in manchen Videos erzählt. Seine Mutter inszenierte als junge Frau an freien Hamburger Theatern, ohne Studium und ohne Ausbildung, unter anderem den „Faust“. „Gerade als Frau, in der Zeit, stelle ich mir das wahnsinnig vor, sich da durchzusetzen und einfach zu sagen: Mache ich jetzt“, sagt Phili. Zu Hause standen ihre Theaterbände, viele davon „Faust“-Ausgaben, gelesen hatte er sie nie. Als seine Mutter schwer erkrankte, entstand die Idee für das Projekt.

Phili ist nicht der Einzige, der Keramikkunst und Social Media verknüpft: Der Brite Florian Gadsby etwa erklärt seinen 1,1 Millionen Followern die Entstehung seiner Keramikarbeiten bis ins kleinste Detail. „So satisfying to watch!“, heißt es in den Kommentaren.

Am Ende werden es bei Phili wohl um die 750 Platten, nächstes Jahr im April soll alles gebrannt sein. Er hat lange selbst nicht gewusst, wann er fertig werde mit dem „Faust“. Die häufigste Frage in den Kommentaren und auch an diesem Sonntag in Knittlingen lautet: „Und was machst du am Ende damit?“ Phili will ein Denkmal bauen, einen „Platz der Literatur“, wie er es nennt, „begehbare Kunst“.

Sein Projekt „Faustplatz“ soll ein Monument gegen die Vergänglichkeit werden, sagt er: Ein Platz, auf dem seine Platten am Boden verlegt werden, am besten unter einer Glasplatte, die sie vor Abnutzung schützt. Menschen sollen über Goethes Worte laufen, sollen sie lesen, miteinander darüber sprechen. Ganz wie es bei Goethe heißt: „Die Kunst ist lang! Und kurz ist unser Leben.“ Noch ist er auf der Suche nach einer Stadt, die ihm sein Kunstwerk abkauft und die Platten verlegt.