Jugendschutz„Das Internet ist kein Ort für Kinder“

Lesezeit: 4 Min.

50 Minuten lang ist das Video von Youtuber Felca, das Brasilien gerade bewegt. Es heißt „adultização“, auf Deutsch etwa „Erwachsenmachung“.
In Brasilien zeigt ein virales Video, was mit Minderjährigen im Internet passieren kann. Wie der Youtuber Felca ein Land und seine Justiz wachrüttelt.

Von Aurelie von Blazekovic

Der brasilianische Winter hat einen unwahrscheinlichen Helden gefunden. Keiner der Menschen, die in diesen kalten Augustnächten Decken und Tee an die vielen Armen und Obdachlosen São Paulos austeilen. Sondern ein Youtuber, Felca heißt er, bürgerlich Felipe Bressanim Pereira. Er ist 27 Jahre alt und zwei Meter groß, seine langen braunen Haare hängen glatt hinter seinen Ohren herunter. Optisch könnte man Felca gut in einer Vampir-Komödie besetzen, er erarbeitet sich aber gerade den Ruf eines „Batman des Internets“, eines Kämpfers für die Schwachen in einer gesetzlosen Welt also. Er dürfte in Brasilien bald Gesetzesinitiativen zum Schutz Minderjähriger im Internet inspirieren. Und reiht sich in die weltweiten Versuche ein, Kinder und Jugendliche in den sozialen Medien endlich besser zu schützen.

