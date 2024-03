Jesus (Eidin Jalali) reitet mit Palmwedeln und großem Brimborium in Jerusalem ein, zumindest steht es so im Neuen Testament.

Von Marlene Knobloch

Die Via Dolorosa verläuft in Jerusalem von der Burg Antonia zur Grabeskirche. Im deutschen Fernsehen verläuft der Prozessionsweg derzeit von RTL zum ZDF, von Jenny Elvers am Kasseler Hauptbahnhof bis Stephan Grossmann als Pontius Pilatus. Denn nachdem am Mittwochabend der Sender RTL die Kreuzigung Jesu aka Ben Blümel als herzergreifend selbstbewusstes Trash-TV-Spektakel zelebrierte, geht am Karfreitag zur besten Sendezeit das Öffentlich-Rechtliche der großen Frage nach: "INRI - Warum musste Jesus sterben?"