Ina Müller hat es geschafft, zur Rarität der deutschen Fernsehunterhaltung zu werden: Sie vereint mühelos die große mit der kleinen Welt und holt den Menschen hinter dem Promi hervor. Zum 60. Geburtstag ein dringender Appell zum Weitermachen.

Von Holger Gertz

Im vergangenen Herbst, Staffel 20, Folge 201, hatte Ina Müller einen Lieblingsgast in die Hamburger Seemannskneipe „Zum Schellfischposten“ eingeladen, den Opernsänger Jonas Kaufmann. Bei seinem Auftritt verdichtete sich alles, was die NDR-Late-Night-Show „Inas Nacht“ auszeichnet und unverwechselbar macht. Das Miteinander von Klein und Groß, von Weltläufig- und Hemdsärmeligkeit, von Musik und Sabbeln, wie ausdauerndes Reden im Norden genannt wird. Größer kann der Gegensatz nicht sein. Alles an Jonas Kaufmann ist enorm: seine Erscheinung, sein Renommee, seine Könnerschaft. Alles am „Schellfischposten“ ist überschaubar: der Gastraum, die Zahl der Sitzplätze. Weil für die Männer vom Shanty-Chor kein Platz ist, stehen sie draußen und schmettern ihre Jingles durchs offene Fenster in die Bar hinein.