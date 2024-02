Von Moritz Baumstieger

"Warst du seit dem 24. Februar eigentlich schon zu Hause?", wird Lydia irgendwann am Telefon gefragt. Eine richtige Antwort bleibt die ukrainische Psychologin ihrer in Berlin lebenden Tochter schuldig, ein scheinbar beiläufiger Kameraschwenk durch ihre Wohnung gibt später Auskunft: Das rote Schiebefensterchen, das bei dem Kalender im Regal das Datum markiert, wurde schon länger nicht mehr bewegt. Es steht immer noch auf dem 23. Februar 2022 - und damit, wenn man Olaf Scholz' Begriff der "Zeitenwende" bemühen möchte, in einer anderen Epoche. Seit Russlands Präsident Wladimir Putin den Befehl zum Überfall auf die Ukraine gab, war Lydia unterwegs - In Her Car, in ihrem Auto, wie die Serie heißt, die nun auf ZDF Neo und in der ZDF-Mediathek zu sehen ist, und in der die Psychologin der tragende Charakter ist.