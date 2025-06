Von Timo Posselt

Was hatte man alles befürchtet. Friedrich Merz abgeputzt im Weißen Haus von Donald Trump. Vor versammelter Weltpresse. Wie schon der ukrainischen Präsident Wolodimir Selenskij. Gestern Abend in der Sendung von Maybrit Illner war man sich schnell einig: Nichts da. Der Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz am Donnerstag in Washington bei US-Präsident Donald Trump zeichnete sich vor allem dadurch aus, was nicht geschah.