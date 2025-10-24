Der UN-Botschafter Andrij Melnyk hat sich vermutlich gut vorbereitet, um mit Maybrit Illner und weiteren Gästen über die Frage zu diskutieren, ob es in der Ukraine bald Frieden geben könnte. Aber zwischen seinen Wortmeldungen und dem ZDF-Publikum steht ein mächtiger Gegner: der New Yorker Verkehr. Melnyk steht im Stau. Er greift zur Ultima Ratio: Er fährt rechts ran und schaltet sich via Handy aus dem Auto zu. Eine skurrile und nahbare Situation, Melnyk wird die ganze Stunde „Maybrit Illner“ aus der Fahrerkabine bestreiten, in einem blau gestreiften Hemd und mit unscharfem Hintergrund. Man meint durch das Fahrerfenster einen verpixelten Grünstreifen zu erkennen. Ab und zu rollt ein Fahrrad vorbei.