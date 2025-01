Von Timo Posselt

Manchmal lohnt es sich, gleich mit der ganz großen Kelle anzurühren. Als sich am Donnerstagabend bei Maybrit Illner im ZDF der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, die ehemalige Grünen-Parteivorsitzende Ricarda Lang, der Unternehmer Achim Berg, der Ex-Diplomat Wolfgang Ischinger und der zugeschaltete US-Korrespondent Elmar Theveßen trafen, um über „Trumps neue Weltordnung“ zu diskutieren, hatte Röttgen so eine Kelle dabei. Und er schwang sie sogleich in die bröckelige Suppe, aus der die Welt gerade zu bestehen scheint.