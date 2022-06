Von Josef Kelnberger

Krieg verändert Sprache. Man muss nur genau hinhören, etwa wenn Robert Habeck über Waffen spricht, die die deutsche Regierung an die Ukraine liefert. "Die Panzerhaubitze 2000 kann wirklich was", sagte der Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler am Donnerstagabend in der Sendung von Maybrit Illner: kann. Selbiges gelte für das Flugabwehrsystem, das Kanzler Olaf Scholz der Ukraine gerade versprochen hat. "Es ist nicht nur Schrott, den wir da hinschicken."