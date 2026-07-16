Am 15. Juli gab es in den Bavaria Filmstudios etwas zu feiern. Die Aufzeichnung der 100. Ausgabe der Kabarettsendung „Die Anstalt“ stand an. Im Publikum neben normalen Gästen Freunde und Sendungsfamilie, auf der Bühne die Gastgeber Maike Kühl, Max Uthoff und Claus von Wagner. Ausgestrahlt wird die Sendung am 21. Juli, es ist zu erwarten, dass sie durchaus auch wieder selbstironische Witze enthalten wird wie diesen, den „Die Anstalt“ gerade auf ihrem Instagram-Account teilte: Ob sie denn Erfahrung mit Sex-Arbeit habe, wird die Kabarettistin Teresa Reichl gefragt. Antwort: „Ich werde öfter mal als GEZ-Hure bezeichnet.“ Aus welchem Lager solche Vorwürfe kommen, kann sich jeder denken.