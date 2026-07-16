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Öffentlich-RechtlicheZDF sagt Auftritt von Danger Dan und Igor Levit in der „Anstalt“ ab

Lesezeit: 5 Min.

Der Rapper Danger Dan (r.) und der Pianist Igor Levit wollten in der ZDF-Satiresendung mit ihrem neuen Song „Keine Angst“ auftreten.
Der Rapper Danger Dan (r.) und der Pianist Igor Levit wollten in der ZDF-Satiresendung mit ihrem neuen Song „Keine Angst“ auftreten. Michael Weniger

Das geplante Lied  „Keine Angst“ könne „als Aufruf zu Gewalt verstanden werden“, begründet der Sender seine Entscheidung. Die Künstler sprechen von einem skandalösen Eingriff in die Kunstfreiheit.

Von Jakob Biazza, Aurelie von Blazekovic, Carolin Gasteiger, Moritz Baumstieger

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Am 15. Juli gab es in den Bavaria Filmstudios etwas zu feiern. Die Aufzeichnung der 100. Ausgabe der Kabarettsendung „Die Anstalt“ stand an. Im Publikum neben normalen Gästen Freunde und Sendungsfamilie, auf der Bühne die Gastgeber Maike Kühl, Max Uthoff und Claus von Wagner. Ausgestrahlt wird die Sendung am 21. Juli, es ist zu erwarten, dass sie durchaus auch wieder selbstironische Witze enthalten wird wie diesen, den „Die Anstalt“ gerade auf ihrem Instagram-Account teilte: Ob sie denn Erfahrung mit Sex-Arbeit habe, wird die Kabarettistin Teresa Reichl gefragt. Antwort: „Ich werde öfter mal als GEZ-Hure bezeichnet.“ Aus welchem Lager solche Vorwürfe kommen, kann sich jeder denken.

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