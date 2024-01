Von Harald Hordych

Es gehört zur nervenschonendsten Art, mit dem Dschungelcamp umzugehen, sich alternative Besetzungen auszudenken, um den kalkulierten Wahnsinn mit heiterer Gelassenheit zu überstehen. Eine wäre natürlich mit den Stars des alten Hollywood: John Wayne würde jedes Reptil sofort abknallen. Marilyn Monroe zu jeder Prüfung zu spät kommen und sich die Würmer in Likör einlegen lassen. Und Robert Mitchum? Der würde das machen, was er auch schon immer in Hollywood gemacht hat und was ihm dort, so seine Worte, das Leben gerettet hat: Er würde die Klappe halten.