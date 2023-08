Von Philipp Bovermann

Es dauert ein bisschen, bis man es schafft, das Magazin human aufzuschlagen. Vorbei an dem unheimlichen blauen Ball mit dem Smiley-Gesicht auf dem Cover. Woher kommt der einem nochmal so bekannt vor? Erst einige Minuten später fällt es einem ein: Dieses etwas zu spitze Lächeln und die Glubschaugen erinnern an die Horrorfigur Momo, die seit einigen Jahren als Meme durch das Netz spukt. "Mensch und KI" steht auf dem Titel, weiße Schrift auf kühlen violett-blauen Farbverläufen. "Was wir für die Welt von morgen wirklich brauchen."