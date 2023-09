In Zukunft ohne den Mann in der Mitte: Oliver Eckert verlässt den Burda-Verlag. Manuela Kampp-Wirtz (v.l.) und Elisabeth Varn bilden künftig ein Führungsduo in der Geschäftsführung.

Von Anna Ernst

Auf den oberen Verlagsebenen bei Hubert Burda rumpelt es. Oliver Eckert, Geschäftsführer der Burda Forward, der 2022 erst zusätzlich in die Verlagsgeschäftsführung aufgestiegen war, verlässt nach 15 Jahren das Unternehmen. In einer Mail des Vorstands an die Belegschaft, die der SZ vorliegt, dankte ihm Philipp Welte am Donnerstag für die "unternehmerischen Leistungen", im Haus ist von einem Rauswurf die Rede.