Von Willi Winkler

Es ist viel darüber geschrieben worden, wie Hubert Aiwanger als Politiker in einem Dauerwahlkampf die Bierzelte zum Kochen bringt, wie er das Ohr am Volk hat und diesem aus der Seele spricht, wie er es denen da oben, also in der Stadt und noch weiter oben in Berlin zeigt, wie sehr er zuspitzt und sich in seinen Sprüchen der AfD annähert, aber für den nächtlichen Zuschauer, der ihn noch nie in seiner ganzen Aiwangerhaftigkeit erlebt hat, ist es ein Ereignis, diesem Aiwanger bei Markus Lanz 70 Minuten dabei zuzuschauen, wie er eigentlich so ist.