Von Thomas Balbierer

Gregor Gysi und Hubert Aiwanger haben mehr Gemeinsamkeiten, als man annehmen würde. Beide sind im besten Sinne Maskottchen ihrer Partei, können unterhaltsam reden und haben eine Bauernhof-Vergangenheit. Aiwanger, gelernter Landwirt, wuchs als Sohn eines Schweinezüchters in Niederbayern auf. Seine Nähe zu Ferkeln, Bauern und Traktoren pflegt er auch als bayerischer Wirtschaftsminister. Gysi ließ sich in den 60ern neben dem Abitur zum Rinderzüchter ausbilden, wie sich das in einem Arbeiter-und-Bauern-Staat gehörte. „Ich kann noch melken mit der Hand“, sagte er am Dienstagabend.