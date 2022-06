Serie "How I Met Your Father":Möglicherweise legendär

Serie "How I Met Your Father"

"How I Met Your Father" erzählt Sophie (Hilary Duff, links) vom New Yorker Datingleben. Mit dabei: Freundin Valentina (Francia Raisa).

"How I Met Your Mother" war eine verspielte Liebeserklärung an das Leben Mitte 20 und an New York. Und wer versucht, diesen Serienhit fortzusetzen, muss scheitern. Oder etwa nicht?